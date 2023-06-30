На Украине сообщили об отмене возвращения доплат военным, служащим в тылу

Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк в своем Telegram-канале сообщил, что президент страны Владимир Зеленский подписал закон, который отменяет возвращение выплат военнослужащим украинской армии, служащим в тылу в размере 30 тыс. гривен ($815).

«Президент подписал закон №9342 о доплатах военным», — написал он.

При этом, отметил дипломат, этот закон фиксирует отпуска и выплаты для курсантов и срочников.

В апреле депутаты Верховной рады проголосовали за возврат выплат 30 тыс. гривен военнослужащим, сотрудникам Нацполиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые проходят службу в тылу. За возвращение доплаты, которые ранее отменило украинское Министерство обороны, выступили 254 депутата, за внесение правки в закон проголосовали 277 парламентариев.

В мае министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что ведомство выступает против возвращения выплат в 30 тысяч гривен украинским военнослужащим, которые находятся в тылу.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.