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В США обсуждают возможность передачи Украине кассетных боеприпасов

Politico: Белый дом рассматривает возможность поставок Украине кассетных боеприпасов

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Shutterstock

В Белом дома вновь активизировались обсуждения возможности поставок Украине кассетных боеприпасов. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

«Администрация [президента США Джо] Байдена активно рассматривает возможность отправки кассетных боеприпасов в Украину, чтобы помочь Киеву в контрнаступлении пробить оборону России», — говорится в публикации.

По информации издания, дискуссия о поставках кассетных боеприпасов в Белом доме вновь активизировалась после того, как украинское контрнаступление зашло в тупик. Поэтому некоторые официальные лица в США полагают, что поставка таких боеприпасов сможет сделать ход украинского контрнаступления более успешным.

Журнал Foreign Policy также писал, что некоторые американские законодатели призывают администрацию президента США Джо Байдена отправить кассетные боеприпасы Украине, чтобы помочь Киеву в контрнаступлении.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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Контрнаступление Украины
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