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В Минобороны РФ сообщили о ликвидации двух генералов ВСУ в результате удара по Краматорску

Минобороны: высокоточным ударом по Краматорску уничтожены два генерала и 50 офицеров ВСУ

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что в результате удара 27 июня по Краматорску в Донецкой народной республике (ДНР) российских войск были ликвидированы два генерала и до 50 офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В результате высокоточного удара в городе Краматорск в ДНР по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины уничтожены участвовавшие в штабном совещании два генерала, до 50 офицеров ВСУ, а также до 20 иностранных наемников и военных советников», — сказал он.

В российском оборонном ведомстве также заявили, что в районах Васильцовки в Харьковской области и Песчаного в ДНР были поражены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50.

Также в Минобороны России сообщили, что украинские войска в течение минувших суток пытались наступать на трех направлениях.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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