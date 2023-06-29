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На Украине заявили о прекращении работы госконцерна «Укроборонпром»

Госконцерн Украины «Укроборонпром» сменил юридический статус и название

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РИА «Новости»

Государственный оборонно-промышленный концерн Украины «Укроборонпром» сменил юридический статус и название. Об этом сообщается на сайте предприятия.

«С сегодняшнего дня деятельность государственного концерна «Укроборонпром» прекращена. Зато образовано акционерное общество «Украинская оборонная промышленность», — говорится в заявлении.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин отметил, что далее сформируется наблюдательный совет. Также он добавил, что имущество и штат предприятия передадут акционерному обществу.

Накануне указом президента Украины Владимира Зеленского глава государственного концерна «Укроборонпром» Юрий Гусев был снят с должности. Отмечалось, что Гусев был уволен согласно поданному им самим заявлению. По информации же украинских СМИ, решение о замене руководителя «Укроборонпрома» было принято правительством за провал национальной ракетной программы.

До этого руководитель германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявлял, что компания выражает желание как можно скорее начать производить бронетранспортеры Fuchs на совместном предприятии, недавно созданном с «Укроборонпром».

Ранее сообщалось, что концерн Rheinmetall основал совместное предприятие с «Укроборонпромом» на Украине.

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