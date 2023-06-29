СМИ сообщили об ужесточении мобилизации на Украине

В Верховной раде Украины в закон о выплатах военным внесли изменения в один из пунктов, касающихся призыва. Об этом сообщает украинское издание Klymenko Time.

«Теперь те, у кого жена (муж), родители или родители жены (мужа) с инвалидностью 1 или 2 группы, будут освобождаться от мобилизации, только если у их родственника-инвалида нет других близких, которые могут о нем заботиться», — поясняет издание.

Отмечается, что ранее граждане, у кого на попечении находились инвалиды, освобождались от призыва без таких уточнений.

23 июня сообщалось, что в Чернигове объявили всеобщую мобилизацию вслед за Киевом и Ивано-Франковском.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.