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На сбитом над США китайском аэростате обнаружили американское оборудование

WSJ: американское оборудование для сбора сведений было обнаружено на сбитом аэростате КНР

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U.S. Navy via AP

На китайском воздушном шаре, в начале 2023 года пролетевшим над территорией США, использовалось американское оборудование для сбора данных. Об этом, ссылаясь на представителей вашингтонской администрации, сообщает газета Wall Street Journal (WSJ).

По данным газеты, после того, как были исследованы обломки сбитого китайского аэростата, эксперты установили, что он частично был оснащен американскими приборами. При этом отмечается, что некоторые из этих приборов можно свободно купить. На воздушном шаре использовалось как специализированное оборудование, которое, по мнению экспертов, использовалось в качестве разведывательного, так обычные приборы, которые можно приобрести в магазине.

Однако, как считают специалисты, в ходе своего пролета над американской территорией китайский аэростат не передавал данные в КНР. Предполагается, что, несмотря на возможность сбора разведывательных данных, пролет аэростата над территорией США не был намеренным.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенным Штатам и КНР необходимо оставить в прошлом историю со сбитым американской стороной китайским аэростатом.

Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке.

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