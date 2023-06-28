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Военный эксперт заявил, что ВСУ создали плацдарм в районе Антоновского моста

Военный эксперт Корнев: ВС РФ предстоит уничтожить плацдарм ВСУ возле Антоновского моста

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Военный эксперт, основатель портала Military Russia.ru Дмитрий Корнев в эфире «Радио 1» рассказал о созданном Вооруженными силами Украины плацдарме возле Антоновского моста. Он подчеркнул, что российские войска должны его уничтожить как можно скорее.

«Там, где находится Антоновский мост, ВСУ создают плацдарм, вероятно, на нашем берегу Днепра. Если этот плацдарм не будет уничтожен, то возможно осложнение обстановки именно в этом районе. Возможно, нам придется сюда подтягивать резервы, привлекать авиацию, ракетные войска, чтобы купировать ситуацию с высадкой десанта», — сказал Корнев.

При этом он добавил, что наступательные операции украинских войск на данный момент не имеют серьезного успеха. На всех участках, по его словам, идут бои, — российские военные продолжают отражать атаки противника.

Ранее бывший офицер армии США Станислав Крапивник допустил, что контрнаступление ВСУ может в скором времени провалиться. По его словам, боевой дух уже теряют даже опытные украинские военнослужащие.

Ранее глава минобороны ФРГ Борис Писториус сообщил о решающих месяцах конфликта на Украине.

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