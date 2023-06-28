Кремль отреагировал на заявление ЦАР о возможности замены ЧВК «Вагнер» в регионе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам на фоне заявления властей Центрально-Африканской республики о возможности заменить присутствие ЧВК «Вагнер» в стране, что РФ сотрудничает с ЦАР по государственной линии и там продолжают работать российские военные советники.

«У нас по государственной линии есть сотрудничество с ЦАР... Оно подкреплено соглашениями. В необходимом и востребованном количестве наши военные советники продолжают свою деятельность», — сказал Песков.

Ранее советник президента ЦАР Фидель Гуанджика заявил о готовности рассмотреть альтернативы ЧВК «Вагнер» в случае вывода компании из страны. Никаких значительных изменений в ЦАР в отношении ЧВК «Вагнер» после мятежа Евгения Пригожина, который произошел 23-24 июня, не отмечается — эту же информацию подтверждает источник среди окружения президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадеры.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

Ранее в Кремле оценили откровенные заявления Лукашенко.