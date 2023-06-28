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Политолог объяснил заявление Минобороны Украины о предстоящих главных событиях наступления

Политолог Михайлов: заявление Минобороны Украины о предстоящих главных событиях наступления ВСУ связано с безысходностью

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Evgeniy Maloletka/AP

Заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что «главные события» контрнаступления Вооруженных сил страны еще впереди, связано с безысходностью Киева из-за безуспешного контрнаступления, сказал телеканалу «360» политолог Евгений Михайлов.

По его мнению, украинская сторона направила в бой все новые подразделения, однако, все равно не смогла прорвать оборону. Эксперт отметил, что Украине удалось добиться только незначительных локальных успехов и взять под контроль небольшие поселки, но российские военные сразу же их отбили.

«Поэтому все эти заявления — это, прежде всего, попытка показать тем, кто их спонсирует, что еще не все потеряно. Запад ведь тоже уже настраивается на мирные переговоры. Вся эта подача в западных СМИ о неудачах Украины неслучайна», — объяснил политолог.

В качестве примера Михайлов привел заявление о том, что на Западе не увидели приготовлений к ядерной бомбардировке со стороны России. По его мнению, оно стало предостережением для Украины, чтобы она не готовила провокации.

«Но в любом случае нужно быть готовым ко всему, потому что наступает перелом в специальной военной операции. Особенно это будет заметно, думаю, в ближайший месяц», — добавил специалист.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк до этого сказал, что контрнаступление требует большего терпения. По словам Подоляка, контрнаступлению не удалось стать «блицкригом», как мог кто-то ожидать.

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