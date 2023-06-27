Глава Росгвардии рассказал о действиях при возможных новых провокациях в Москве

Директор Росгвардии Виктор Золотов заявил, что все провокации в Москве на фоне мятежа, если бы они возникли в субботу и воскресенье, удалось бы подавить. Об этом сообщает ТАСС.

При этом Золотов отметил, что в Росгвардии всегда опасаются провокаций в столице России.

«Мы всегда к ним готовимся. Любая провокация, любой митинг, если они несут угрозы стране, будут отражены и подавлены», — сказал он.

Также Виктор Золотов сообщил, что Росгвардия получит тяжелое вооружение и танки. По его словам, этот вопрос обсуждался с президентом России Владимиром Путиным.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.