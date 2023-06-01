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В Европе решили нарастить производство оружия

Европарламент одобрил законопроект об увеличении производства боеприпасов

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Global Look Press

Европейский парламент проголосовал на пленарной сессии в Брюсселе в поддержку законопроекта о наращивании и ускорении производства боеприпасов и ракет в Евросоюзе. Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

По информации пресс-службы, закон направлен на ускорение поставок боеприпасов и ракет Украине, а также и на поддержку пополнения оборонных арсеналов государств-членов Евросоюза. Согласно заявлению, речь идет о наращивании производственных мощностей ЕС при союзном финансировании в €500 млн производственных мощностей ЕС «для решения нехватки военной продукции, в том числе, боеприпасов класса «земля-земля», артиллерийских снарядов, ракет и их компонентов».

В публикации отмечается, что в июле 2023 года пройдет финальное голосование по этому процессу.

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