В Европе решили нарастить производство оружия

Европейский парламент проголосовал на пленарной сессии в Брюсселе в поддержку законопроекта о наращивании и ускорении производства боеприпасов и ракет в Евросоюзе. Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

По информации пресс-службы, закон направлен на ускорение поставок боеприпасов и ракет Украине, а также и на поддержку пополнения оборонных арсеналов государств-членов Евросоюза. Согласно заявлению, речь идет о наращивании производственных мощностей ЕС при союзном финансировании в €500 млн производственных мощностей ЕС «для решения нехватки военной продукции, в том числе, боеприпасов класса «земля-земля», артиллерийских снарядов, ракет и их компонентов».

В публикации отмечается, что в июле 2023 года пройдет финальное голосование по этому процессу.