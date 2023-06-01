В Харьковской области заявили, что силы РФ подошли вплотную к Купянску

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские силы подошли вплотную к городу Купянску. Об этом сообщает ТАСС.

«Линия боевого соприкосновения практически вплотную к Купянску. Купянск разделен на две части рекой Оскол, левый берег Оскола под нашим контролем. Левобережная часть Купянска: вплотную наши войска там находятся», — заявил Ганчев.

Он отметил, что «многие украинские каналы уже не скрывают того факта», что российские вооруженные силы уже подошли вплотную к Купянску.

Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенных пунктах Харьковской области, которые граничат с Белгородской областью России, используют местных жителей для разведки.

Ранее мэр Харькова Игорь Харьков в своем Telegram-канале сообщил о серии взрывов в Харькове. Украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на главу Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова сообщило, что в Индустриальный район Харькова попали две ракеты, на место выехали экстренные службы. По данным издания, сейчас в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.