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В Британии заявили о необходимости переучивать ВСУ после тренировок в Европе

The Guardian: обучения в Европе не хватает для подготовки солдат ВСУ к боям

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Gleb Garanich/Reuters

Издание The Guardian сообщило, что в ВСУ считают тренировки в Великобритании недостаточными для участия в реальных боях. Статья была опубликована после того, как журналисты побеседовали с бойцами первого батальона 3-й десантно-штурмовой бригады Украины, проходящими обучение под Краматорском.

«У нас есть определенный опыт, которому нельзя научить в учебных лагерях британской армии. <..> Мы тренируемся там, где похожий ландшафт, те же деревья и деревни», — рассказал журналистам один из офицеров ВСУ с позывным «дядя Федор».

Другой офицер, Петр Горбатенко, отметил, что европейские военные обладают опытом борьбы с отрядами талибов (организация запрещена в России), а не с регулярной армией, поэтому перед ведением боев прошедших обучение в Европе солдат приходится переучивать на месте.

«Русские — профессиональная армия, и они точно умеют строить оборонительные рубежи и рыть окопы. У них это отлично получается<..>Техника у них совсем не современная, но ее огромное количество и вполне достаточно для ведения этой войны», — рассказал о сложностях ведения боев командир батальона ВСУ, высказав при этом мнение, что сражаться с ВС РФ украинским бойцам будет сложнее, чем с ЧВК «Вагнер», поскольку российская армия — это более сложная система.

Ранее командующий Сухопутными войсками Украины Сырский анонсировал скорое наступление ВСУ.

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