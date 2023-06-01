Сырский признал приостановку продвижения ВСУ на флангах под Артемовском

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил, что командование ВСУ приостановило продвижение на флангах Артемовска (украинское название — Бахмут) в связи с восстановлением боеспособности частей. Об этом он сказал изданию «Украинская Правда».

«В течение нескольких прошлых дней продвижение на флангах (Бахмута, — «Газета.Ru») было приостановлено, поскольку там выполнялись другие важные задачи», — заявил Сырский.

По его словам, командованием ВСУ принимаются меры, «направленные на восстановление боеспособности частей», а также «срыва вражеских намерений».

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин высказал мнение, что после поражения в Артемовске Вооруженные силы Украины (ВСУ) не готовы вести полномасштабное контрнаступление. По его словам, в Артемовске было сосредоточенно серьезное количество живой силы и техники ВСУ, и сейчас они не готовы вести контрнаступление. При этом Киевом, добавил он, были активизированы диверсионные группы и участились ракетные и артиллерийские обстрелы прифронтовых городов и сел.