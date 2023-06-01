МО РФ: в Белгородской области сорван террористический акт ВСУ

Российские военные совместно с пограничниками и другими подразделениями ФСБ сорвали попытку совершения террористического акта в городе Шебекино Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, террористический акт со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) был направлен против мирного населения города. Интенсивный обстрел города велся с 03:00 часов утра мск. После этого две мотопехотные роты ВСУ в сопровождении двух усиленных танков предприняли попытку вторжения на территорию РФ в районе Новой Таволжанки и пункта пропуска «Шебекино».

Сообщается, что авиация нанесла 11 ударов по силам противника. Также были задействованы тяжелые огнеметные системы и артиллерия.

В результате силы ВСУ были отброшены назад, понеся существенные потери. Нарушения государственной границы удалось не допустить.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российский лидер Владимир Путин оперативно получает доклады о ситуации вокруг Шебекино.