Столтенберг дал Украине «зеленый свет» на обстрелы территорий РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя удары украинских Вооруженных сил по территории Российской Федерации, заявил, что Украина «имеет право защищать себя». Об этом он сказал журналистам перед встречей глав МИД стран альянса, передает РИА Новости.

Генсек добавил, что НАТО будет помогать Украине «столько, сколько потребуется».

«Но это не делает НАТО и членов НАТО частью конфликта. Это было наше решение: поддерживать Украину, не превращаясь в сторону конфликта», — заявил Столтенберг.

По его словам, у Североатлантического альянса в этом вопросе есть две задачи: поддерживать Украину и не допустить разрастания конфликта за пределы этой страны.

Приграничные российский регионы за последние месяцы неоднократно подвергались нападениям со стороны Вооруженных сил Украины, в частности Белгородская и Брянская области.

Так, 1 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Шебекинский округ находится под непрекращающимися обстрелами со стороны украинских военных.

Утром 30 мая беспилотники атаковали Москву и Московскую область. ООН осудила это нападение. В Совете по нацбезопасности при Белом доме заявили, что «не поддерживают» атаки внутри РФ.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в свою очередь заявил, что Киев имеет полное право применять военную силу за пределами украинской территории в рамках самообороны.