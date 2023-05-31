В кабмине ФРГ считают законными удары ВСУ по территории РФ украинским оружием

Официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт в ходе брифинга заявил, что ФРГ считает законными удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России с помощью оружия украинского производства. Об этом сообщает ТАСС.

Он пояснил, что в Берлине считают подобные атаки легитимными с точки зрения международного права.

«Я дал оценку не собственно атаке (украинских беспилотников на Москву. — «Газета.Ru»), но оценку с точки зрения международного права. Международное право считает такие удары легитимными», — поделился Хеберштрайт.

При этом он напомнил, что Германия поставляет оружие Украине для защиты своих территорий.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала «абсолютно подлейшей» позицию государств Запада по атакам беспилотников на Москву и Московскую область.

По мнению Захаровой, Запад видит и комментирует только то, что ему выгодно.