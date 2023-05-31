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Минобороны России сообщило об ожесточенных боях у Авдеевки

МО России сообщило о наиболее ожесточенных боях в районе Авдеевки на Донецком направлении

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что наиболее ожесточенные бои на Донецком направлении ведутся в районе Авдеевки.

«Противник выбит с занимаемых позиций на ряде участков в районах Красногоровки и Ясиноватой в Донецкой народной республике», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Также в Минобороны заявили, что в районе населенного пункта Авдеевка и в поселке Химик российским военнослужащим удалось поразить подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Поражены подразделения Вооруженных сил Украины в районе Авдеевки и в поселке ХИМИК. Также уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ», — добавили в ведомстве.

Также Конашенков заявил об уничтожении российскими войсками командно-наблюдательного пункта штурмового батальона «Скала» в районе Авдеевки в ДНР.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Операция на Украине
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