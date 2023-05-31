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Минобороны РФ сообщило об уничтожении складов с боеприпасами ВСУ

Минобороны РФ сообщило о ликвидации складов с боеприпасами ВСУ в Запорожской области

Минобороны России проинформировало, что силы РФ за сутки уничтожили военную технику и склады боеприпасов бригады ВСУ в Запорожской области. Об этом говорится в сводке ведомства.

«За сутки на данных направлениях уничтожено до 185 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Кроме того, в районах населенных пунктов Преображенка и Червоная Криница Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ», — сказано в сообщении.

Также, по данным ведомства, российские военные поразили подразделения противника в районах ряда населенных пунктов ДНР и в районе села Малиновка в Запорожской области.

Ранее российское Министерство обороны заявило, что воздушно-космические силы Российской Федерации уничтожили последний боевой корабль военно-морских сил Украины «Юрий Олефиренко». По заявлению ведомства, удар был произведен 29 мая «высокоточным оружием» по месту стоянки военных кораблей в порту Одессы.

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