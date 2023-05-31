В Белграде заявили, что не потерпят насилия над сербами в Косове и Метохии

Приштина стремится оккупировать север Косова и Метохии. Об этом журналистам заявил глава Минобороны Сербии Милош Вучевич.

«Ситуация с безопасностью крайне рискованна из-за односторонних, незаконных, нелегитимных решений администрации Приштины, и прежде всего давайте это назовём своим именем <…> оккупации севера Косова и Метохии со стороны албанской администрации из Приштины», — сказал сербский министр в эфире телеканала RTS.

Как отмечает Life.ru, он добавил, что армия республики не может игнорировать насилие над сербами в Косове и Метохии, вынуждена будет реагировать в случае нападений на сограждан.