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В Белграде заявили, что не потерпят насилия над сербами в Косове и Метохии

Приштина стремится оккупировать север Косова и Метохии. Об этом журналистам заявил глава Минобороны Сербии Милош Вучевич.

«Ситуация с безопасностью крайне рискованна из-за односторонних, незаконных, нелегитимных решений администрации Приштины, и прежде всего давайте это назовём своим именем <…> оккупации севера Косова и Метохии со стороны албанской администрации из Приштины», — сказал сербский министр в эфире телеканала RTS.

Как отмечает Life.ru, он добавил, что армия республики не может игнорировать насилие над сербами в Косове и Метохии, вынуждена будет реагировать в случае нападений на сограждан.

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