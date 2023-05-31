Минобороны РФ рассказало об успехах наступления отряда «Ахмат»

Министерство обороны России сообщило, что на Марьинском тактическом направлении ведут успешные наступательные действия штурмовые отряды Пятой мотострелковой бригады и отряда специального назначения «Ахмат».

По заявлению МО РФ, в течение суток на Донецком направлении в зоне специальной военной операции российский войска ликвидировали более 200 военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, гаубицу Д-30, две боевые машины «Град».

Накануне глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что спецназ «Ахмат» передислоцировался и готовится к активным боевым действиям на Донецком направлении.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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