В Кремле оценили реакцию Запада на атаку беспилотников на Москву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал позицию государств Запада по атакам беспилотников на Москву и Московскую область.

«Мы видели реакции и из Лондона, и из Вашингтона. Мы предпочли бы услышать хоть какие-то слова осуждения. Никакого осуждения там не было», — сказал представитель Кремля.

При этом он отметил, что если Украина намеревалась спровоцировать Россию, то у нее ничего не вышло.

«Вы вчера слышали заявления нашего президента [Владимира Путина], который сказал, что нас хотят спровоцировать. Мы будем последовательно и спокойно думать, как с этим разбираться. Специальная военная операци продолжается», — добавил Песков.

Атака БПЛА на Москву и Московскую область произошла утром 30 мая. Telegram-каналы и СМИ сообщали о нескольких десятках дронов, сбитых в столичном регионе, официального подтверждения этих данных не было. Согласно сообщению Минобороны РФ, было сбито в общей сложности восемь беспилотников.

ООН осудила атаку беспилотников на Москву 30 мая. В США также прокомментировали утренние события в российской столице, говоря, что собирают сведения. В Совете по нацбезопасности при Белом доме подчеркнули, что «не поддерживают» атаки внутри РФ.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в свою очередь заявил, что Киев имеет полное право применять военную силу за пределами украинской территории в рамках самообороны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».