США не увидели угрозы в ракетном пуске КНДР

Индо-Тихоокеанское командование американских ВС заявило, что пуск КНДР с применением технологий баллистических ракет не представлял угрозы Соединенным Штатам. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы оцениваем ситуацию в тесной координации с нашими союзниками и партнерами. По нашим оценкам, произошедшее не представляло прямой угрозы американским служащим или территории и нашим союзникам», — говорится в сообщении ВС США.

Сообщается, что Вашингтон продолжает следить за ситуацией.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг «решительно осудил» запуск Пхеньяном военного спутника. Он подчеркнул, что то запуск спутника нарушает многочисленные резолюции Совета безопасности ООН.

31 мая южнокорейские военные корабли осуществили работы по подъему из воды обломков северокорейской ракеты-носителя, упавшей в Желтое море.