Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

США не увидели угрозы в ракетном пуске КНДР

Пентагон: пуск баллистических ракет КНДР не представлял угрозы для США

close
100%
KCNA

Индо-Тихоокеанское командование американских ВС заявило, что пуск КНДР с применением технологий баллистических ракет не представлял угрозы Соединенным Штатам. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы оцениваем ситуацию в тесной координации с нашими союзниками и партнерами. По нашим оценкам, произошедшее не представляло прямой угрозы американским служащим или территории и нашим союзникам», — говорится в сообщении ВС США.

Сообщается, что Вашингтон продолжает следить за ситуацией.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг «решительно осудил» запуск Пхеньяном военного спутника. Он подчеркнул, что то запуск спутника нарушает многочисленные резолюции Совета безопасности ООН.

31 мая южнокорейские военные корабли осуществили работы по подъему из воды обломков северокорейской ракеты-носителя, упавшей в Желтое море.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях