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Число погибших при обстреле птицефабрики в ЛНР возросло до 5

СЦКК: число погибших в результате обстрела поселка Карпаты в ЛНР увеличилось до пяти

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Aaron Favila/AP

В результате обстрела строительного городка и здания птицефабрики Вооруженными силами Украины в населенном пункте Карпаты в ЛНР погибли пять человек, ранения получили 19 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Ранее сообщалось о гибели четырех человек и ранении 16.

В СЦКК уточнили, что ВСУ подвергли обстрелу Карпаты из ракетной системы залпового огня HIMARS, выпустив 4 ракеты. При обстреле поврежден строительный городок и здание птицефабрики.

На прошлой неделе три человека погибли при обстреле города Алмазная в ЛНР со стороны Вооруженных сил Украины.

11 мая сообщалось, что жительница города Стаханова в Луганской народной республике выжила после попадания части ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS к ней в комнату.

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