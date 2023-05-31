Число погибших при обстреле птицефабрики в ЛНР возросло до 5

В результате обстрела строительного городка и здания птицефабрики Вооруженными силами Украины в населенном пункте Карпаты в ЛНР погибли пять человек, ранения получили 19 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Ранее сообщалось о гибели четырех человек и ранении 16.

В СЦКК уточнили, что ВСУ подвергли обстрелу Карпаты из ракетной системы залпового огня HIMARS, выпустив 4 ракеты. При обстреле поврежден строительный городок и здание птицефабрики.

На прошлой неделе три человека погибли при обстреле города Алмазная в ЛНР со стороны Вооруженных сил Украины.

11 мая сообщалось, что жительница города Стаханова в Луганской народной республике выжила после попадания части ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS к ней в комнату.