Shot: Ильский НПЗ в Краснодарском крае был атакован беспилотником

На территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае упал дрон-камикадзе, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным Telegram-канала, атака произошла около 03:00 часов.

«Дрон-камикадзе упал на территорию предприятия около трёх ночи, но не сдетонировал. Возгорания не произошло», — говорится в сообщении.

Отмечается, что персонал завода эвакуировать не пришлось. Повреждений и пострадавших также нет.

28 мая оперативный штаб Краснодарского края сообщал об атаке беспилотников на НПЗ. Несколько неустановленных дронов около 2.00 ночи на воскресенье пытались приблизиться к территории Ильского НПЗ.

В результате происшествия никто не пострадал.

Также Telegram-канал Shot сообщал, что Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае пытались атаковать четырьмя беспилотниками.