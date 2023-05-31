В ЛНР четыре человека погибли при обстреле со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 31 мая обстреляли птицефабрику в поселке Карпаты, сообщило представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в Telegram-канале.

По предварительным данным, погибло четыре строителя, ранения получили 16 человек.

Также повреждено здание птицефабрики.

На прошлой неделе три человека погибли при обстреле города Алмазная в ЛНР со стороны Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что жительница города Стаханова в Луганской народной республике выжила после попадания части ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS к ней в комнату.