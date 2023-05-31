СЦКК: за сутки территория ДНР была обстреляна 40 раз

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины (ВФУ) 40 раз открывали артиллерийский огонь по территории ДНР. Об этом сообщает Telegram-канал представительства республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)

На Донецком направлении противник совершил 24 обстрела из реактивных систем залпового огня, артиллерии 155 мм. На Горловском — 11 обстрелов из реактивных систем залпового огня, артиллерии 155 и 152 мм. На Ясиноватском — пять обстрелов из артиллерии 155 мм.

Всего было выпущено 264 единицы различных боеприпасов.

Под огнем оказались районы шести населенных пунктов ДНР: Горловка (Никитовский район), Верхнеторецкое, Луганское, Ясиноватая, Донецк (Пролетарский, Буденновский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Старомихайловка.

В результате обстрелов в Кировском, Буденновском, Пролетарском районах Донецка и Ясиноватой были ранены четыре мирных жителя, в том числе и ребенок.

Повреждены семь жилых домов в Куйбышевском и Пролетарском районах Донецка, а также три объекта гражданской инфраструктуры.

В предыдущие сутки в ДНР зафиксировано 33 обстрела.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что населенные пункты на левом берегу Днепра в регионе ежедневно подвергаются обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).