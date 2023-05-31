NHK: Ракета КНДР не вышла в космическое пространство

Стартовавшая северокорейская ракета, а равно какие-либо другие объекты не выходили в космическое пространство, сообщает со ссылкой на японские правительственные источники телеканал NHK.

По имеющимся у них данным, ракета в ходе полета пропала с радаров, часть ее упала в море возле западного побережья Корейского полуострова. В свою очередь, южнокорейские военные сообщили, что ракета КНДР могла взорваться в воздухе.

Ранее сообщалось, что запущенная КНДР в южном направлении космическая ракета-носитель пролетела над Желтым морем и не затронула столичный регион Южной Кореи.

В связи с запуском северокорейской ракеты в Токио началось заседание Совета национальной безопасности Японии. В заседании Совета принимают участие глава японского правительства Фумио Кисида и руководители ряда ведомств.

Кисида заявил, что сведений об ущербе в результате пуска северокорейской ракеты не поступало. Премьер-министр подчеркнул, что власти продолжают анализировать полученные данные о запуске Пхеньяном ракеты.