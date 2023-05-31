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МАГАТЭ не обнаружило признаков тяжелой военной техники на ЗАЭС

Гросси заявил, что МАГАТЭ не наблюдает тяжелой военной техники на ЗАЭС

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Reuters

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не видят на Запорожской АЭС тяжелой военной техники, заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. Об этом пишет ТАСС.

Он пообщался с прессой после заседания Совета Безопасности ООН.

«Мы продолжим и далее предоставлять информацию по этой теме», — добавил Гросси.

Ранее глава МАГАТЭ указал на хрупкость ситуации с ядерной безопасностью ЗАЭС.

Запорожская АЭС — атомная электростанция, расположенная в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области. ЗАЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе и девятая по величине в мире. Станция расположена на территории крупного промышленного комплекса общей площадью 8 км².

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