МАГАТЭ не обнаружило признаков тяжелой военной техники на ЗАЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не видят на Запорожской АЭС тяжелой военной техники, заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. Об этом пишет ТАСС.

Он пообщался с прессой после заседания Совета Безопасности ООН.

«Мы продолжим и далее предоставлять информацию по этой теме», — добавил Гросси.

Ранее глава МАГАТЭ указал на хрупкость ситуации с ядерной безопасностью ЗАЭС.

Запорожская АЭС — атомная электростанция, расположенная в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области. ЗАЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе и девятая по величине в мире. Станция расположена на территории крупного промышленного комплекса общей площадью 8 км².