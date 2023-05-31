В Белом доме заявили об отсутствии изменений в политике военных поставок Киеву

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила об отсутствии изменений в политике поставок оружия США на Украину. Об этом она сказала на брифинге, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, как изменилась позиция США в отношении поставок оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS Киеву, Жан-Пьер заявила, что ей нечего объявить касательно изменений политики в этом вопросе.

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что вопрос о передаче Украине американских комплексов ATACMS по-прежнему будет рассматриваться правительством США.

До этого помощник главы Государственного департамента США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган заявлял, что у Вашингтона в настоящее время нет планов поставлять Украине оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS. Соответствующее заявление он сделал на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей конгресса США.

Эксперт по вопросам обороны Христианско-демократического союза (ХДС), депутат бундестага Родерих Кизеветтер также заявлял, что союзники должны поставить Украине все вооружение, что украинская армия сможет использовать, в том числе германо-шведские крылатые ракеты Taurus, дальность действия которых достигает 500 км.