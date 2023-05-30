Кадыров заявил о необходимости введения военного положения в России

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в ответ на атаку беспилотных летательных аппаратов на Москву необходимо ввести военное положение в Российской Федерации. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его мнению, «необходимо объявить военное положение в России», а для этого использовать все предназначенные боевые ресурсы. Таким образом он хочет «смести всю эту террористическую ячейку, не прибегая к формулировкам «украинские военные».

Кадыров считает, что украинских военных и политиков не существует, а есть «только террористы».

Он также пообещал отомстить в зоне боевых действий.

Утром 30 мая Москву атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА). В итоге в столице были повреждены три дома. Как подчеркнул мэр города Сергей Собянин, никто серьезно не пострадал. По данным Министерства обороны России, в атаке участвовали восемь беспилотников, все они были поражены.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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