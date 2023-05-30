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Зеленский и Шольц обсудили усиление системы ПВО на Украине

Зеленский и Шольц обсудили усиление системы противовоздушной обороны на Украине

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Телеграм-канал «Zelenskiy / Official»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем усиление систем противовоздушной обороны. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.

«Обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время моего недавнего визита в Германию, и дальнейшее усиление оборонных возможностей Украины, в частности нашей ПВО», — написал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Шольц и Зеленский провели телефонный разговор. В ходе диалога стороны обсудили ряд вопросов, в том числе помощь Киеву от западных государств. Как отмечается, Шольц пообещал Зеленскому продолжение поддержки Германии, проводимой вместе с союзниками государства как в Евросоюзе, так и за его пределами. В пресс-службе кабмина ФРГ добавили, что лидеры обсудили разные аспекты ситуации вокруг Украины, в том числе военные моменты.

До этого Шольц заявил, что не может быть и речи о заморозке конфликта на Украине. По его словам, противостояние должно закончиться при условии «справедливого мира», условия которого якобы должен определить Киев.

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