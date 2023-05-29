МИД ФРГ осудил столкновения на севере Косово и призвал к деэскалации

Министерство иностранных дел Германии выступило с осуждением столкновений и беспорядков на севере самопровозглашенного Косово, и призывает к деэскалации ситуации. Об этом указано в официальном заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

«Мы призываем к немедленному прекращению любого насилия и любых действий, разжигающих напряженность. Сейчас срочно необходима деэскалация. Мы настоятельно призываем Косово и Сербию без дальнейших проволочек начать переговоры с этой целью», – сообщается в заявлении, которое цитирует Общественная служба новостей.

МИД ФРГ также осудил произошедшие на севере Косово столкновения, из-за которых пострадали «десятки» представителей сил Североатлантического альянса (НАТО), Международных сил безопасности в Косове (КФОР) и мирных жителей. Ведомство призывает активизировать работу по выполнению договора о нормализации, заключенного в начале 2023 года.