Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Байден провел переговоры с Эрдоганом после переизбрания

Байден поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента и обсудил глобальные вызовы

close
100%
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Джо Байден поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост главы государства, а также обсудил с ним двусторонние вопросы и ситуацию в мире. Об этом сообщает ТАСС.

«Оба лидера обсудили региональные и глобальные вызовы», — говорится в сообщении.

В ходе переговоров лидеры отметили, что отношения между двумя странами «приобретают на этом фоне еще большее значение, и договорились развивать двусторонние связи по всем направлениям».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонные переговоры с Эрдоганом, в ходе которых поздравил турецкого коллегу с переизбранием на пост главы государства.

До этого официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что администрация турецкого лидера планирует пригласить ряд иностранных лидеров на предстоящую инаугурацию Эрдогана. По его словам, церемония приведения к присяге и оглашение состава кабинета министров могут состояться уже 2 июня.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях