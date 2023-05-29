Байден провел переговоры с Эрдоганом после переизбрания

Президент США Джо Байден поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост главы государства, а также обсудил с ним двусторонние вопросы и ситуацию в мире. Об этом сообщает ТАСС.

«Оба лидера обсудили региональные и глобальные вызовы», — говорится в сообщении.

В ходе переговоров лидеры отметили, что отношения между двумя странами «приобретают на этом фоне еще большее значение, и договорились развивать двусторонние связи по всем направлениям».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонные переговоры с Эрдоганом, в ходе которых поздравил турецкого коллегу с переизбранием на пост главы государства.

До этого официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что администрация турецкого лидера планирует пригласить ряд иностранных лидеров на предстоящую инаугурацию Эрдогана. По его словам, церемония приведения к присяге и оглашение состава кабинета министров могут состояться уже 2 июня.