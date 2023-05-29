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Рогозин обвинил ВСУ в использовании химоружия против войск РФ

Рогозин: ВСУ применили химоружие при обстреле позиций РФ на Запорожском направлении

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Руководитель научно-технического центра «Царские волки», экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины в очередной раз применили химическое оружие при обстреле позиций российских войск на Запорожском направлении. Об этом он сказал в интервью ТАСС.

«По нашей первой линии обороны противник применяет дроны-камикадзе и химические боеприпасы — снаряды, начиненные химией», — сказал Рогозин.

По его словам, такие снаряды против ВС РФ были применены в том числе 29 мая. Бывший руководитель «Роскосмоса» рассказал, что содержимое боеприпасов вызывает у бойцов слезотечение и удушье.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России проверит информацию о применении Вооруженными силами Украины (ВСУ) химических снарядов на Донбассе и в Белгородской области.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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Операция на Украине
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