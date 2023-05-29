Минобороны РФ отчиталось о потерях ВСУ на Купянском направлении

Министерство обороны России сообщило, что российские артиллеристы и авиация на Купянском направлении поразили подразделения Вооруженных сил Украины.

Столкновения произошли в районах населенных пунктов Новомлынск, Кисловака, Глушковка Харьковской области и Стельмаковка ЛНР.

По данным Минобороны, в районах населенных пунктов Синковка Харьковской области и Розовка ЛНР пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

В течение суток российские войска уничтожили до 65 бойцов ВСУ, а также три автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) вынужденно покинули часть своих позиций на Купянском направлении из-за непогоды.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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