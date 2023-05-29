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В Минобороны РФ сообщили об ударе по объектам на аэродромах Украины

Минобороны сообщило, что российская армия нанесла массированный удар по аэродромам ВСУ

Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 29 мая Вооруженные силы (РФ) нанесли групповой авиаудар высокоточным оружием большой дальности по объектам на аэродромах Украины.

По словам официального представителя МО РФ Игоря Конашенкова, цель удара была достигнута — поражены командные пункты, радиолокационные посты, авиационная техника, а также хранилища с вооружением и боеприпасами.

Ранее Telegram-канал «Военкоры русской весны» писал о ракетных ударах ВС РФ по Киеву. Уточнялось, что при обстрелах ВС РФ используют баллистические и гиперзвуковые ракеты. Источники канала, связанные с разведкой Вооруженных сил Украины (ВСУ), передавали, что российской стороной используются «неизвестные экзотические ракеты».

10 октября российские военные начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Операция на Украине
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