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Shot сообщил о сбитом беспилотнике в Брянской области

Shot: система ПВО сбила беспилотник ВСУ над селом Мартьяновка в Брянской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник над селом Мартьяновка Клинцовского района Брянской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. Власти региона еще не прокомментировали произошедшее.

Ранее Shot сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на понедельник в течение полутора часов обстреливали Брянскую область. По данным информационного ресурса, было атаковано село Чуровичи Климовского района, расположенное в 11 км от границы с Украиной.

27 мая стало известно, что дрон-камикадзе атаковал автомобиль «Нива» Минобороны РФ на дороге Бровничи — Сушаны в Брянской области.

25 мая российские пограничники нейтрализовали два беспилотника-камикадзе с самодельными гранатами на территории Брянской области. Отмечалось, что дроны пытались совершить атаку на пропускной пункт. Военные заметили беспилотники в районе села Ломаковка и прервали их полет электронными ружьями.

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