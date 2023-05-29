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Кличко подтвердил взрывы в Киеве

Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в Деснянском и Подольском районах города

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Деснянском и Подольском районах города. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, в Деснянском районе сработала система противовоздушной обороны. Медики госпитализировали одного раненого в Подольском районе столицы. В этом же районе обломки ракеты упали на проезжую часть дороги, написал градоначальник.

Службы безопасности направлены на место ЧП.

Ранее Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщил, что при нанесении ракетных ударов по Киеву используются баллистические и гиперзвуковые ракеты.

Также издание Klymenko Time сообщило о нескольких взрывах в Киеве.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

С октября 2022 года российские военные начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент РФ, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

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