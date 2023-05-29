Мэр Киева Кличко подтвердил взрывы в городе

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о взрывах в центральных районах города. Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

«Взрывы в городе. В центральных районах», — написал он.

Кличко призвал горожан оставаться в укрытиях.

Ранее о взрывах в столице Украины сообщило украинское издание Klymenko Time. Кроме того, согласно онлайн-карте Минцифры Украины, в Киеве, Киевской и Харьковской областях была объявлена воздушная тревога.

10 октября российские военные начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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