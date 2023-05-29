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В ЛНР сообщили, что ВСУ пополняют боеприпасы на складах ракетно-артиллерийского вооружения

Эксперт Марочко: ВСУ активно пополняют склады с боеприпасами на Донецком направлении

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Министерство обороны РФ

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что подразделения украинской армии, дислоцированные в зоне спецоперации на Донецком направлении, занимаются активным пополнением складов ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом Марочко заявил в интервью ТАСС.

По его словам, на Донецком направлении была выявлена перевозка боеприпасов.

«Пользуясь низкой облачностью и плохой видимостью, противник активно восполняет расход боеприпасов на складах ракетно-артиллерийского вооружения», — сказал подполковник со ссылкой на данные российской разведки.

По информации Марочко, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пополняют склады в районах населенных пунктов Дружковка, Константиновка и Часов Яр.

Также Андрей Марочко сообщил, что российским военным за последние двое суток удалось взять в плен более 20 солдат из 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в районе поселка Белогоровка в ЛНР и занять выгодные позиции на этом участке линии соприкосновения.

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