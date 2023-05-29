Командир расчета ТОС «Солнцепек» сообщил о ликвидации опорного пункта ВСУ

Командир расчета ТОС-1А «Солнцепек» Западного военного округа с позывным «Урал» заявил об уничтожении украинского опорного пункта с личным составом на Сватовском направлении одним термобарическим снарядом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Получили команду, выехали на позицию, посчитали, произвели выстрел... и откатились сразу назад», — рассказал «Урал».

Командир расчета отметил, что цель была поражена с первого выстрела, что является отличным результатом. По его словам, средний расход по цели в настоящее время составляет один-два термобарических снаряда, и этому способствует боевой опыт, повышение точности и эффективности работы.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки Вооруженных сил России «Юг» отразили две атаки украинских диверсионно-штурмовых групп.

Руководитель пресс-центра российской группировки войск «Юг» Вадим Астафьев также заявлял, что военные Вооруженных сил России сорвали попытку прорыва через линию фронта украинской диверсионно-штурмовой группы.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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