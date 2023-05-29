Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Группировка сил «Восток» поразила опорные пункты противника

Минобороны: «Тюльпаны» группировки сил «Восток» поразили опорные пункты украинских войск

close
100%
Дмитрий Макеев/РИА Новости

Глава пресс-центра группировки Александр Гордеев сообщил ТАСС, что расчеты самоходных минометов «Тюльпан» группировки сил «Восток» поразили опорные пункты противника в районе Пятихаток и Новоданиловки на запорожском направлении

Помимо этого, по его словам, в районе Каменского огнем артиллерии уничтожено два минометных расчета боевиков.

Ранее силы группировки войск «Восток» уничтожили на Южно-Донецком направлении польскую самоходную гаубицу Krab, принадлежащую Вооруженным силам Украины. Также сообщалось, что средства ПВО сбили беспилотники «Валькирия» и «Фурия».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях