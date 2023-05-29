Глава пресс-центра группировки Александр Гордеев сообщил ТАСС, что расчеты самоходных минометов «Тюльпан» группировки сил «Восток» поразили опорные пункты противника в районе Пятихаток и Новоданиловки на запорожском направлении

Помимо этого, по его словам, в районе Каменского огнем артиллерии уничтожено два минометных расчета боевиков.

Ранее силы группировки войск «Восток» уничтожили на Южно-Донецком направлении польскую самоходную гаубицу Krab, принадлежащую Вооруженным силам Украины. Также сообщалось, что средства ПВО сбили беспилотники «Валькирия» и «Фурия».