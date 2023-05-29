Группировка «Юг» отразила две атаки украинских диверсионно-штурмовых групп

Подразделения группировки Вооруженных сил России «Юг» отразили две атаки украинских диверсионно-штурмовых групп, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Отражены две атаки <…> на Александро-Артемовском и Авдеевском направлении», — отметил он.

Артиллеристы «Южной» группировки нанесли удары по пункту временной дислокации батальона 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе Верхнекаменского.

Кроме того, в районе Орехово-Васильевки с помощью системы «Солнцепек» удалось ликвидировать группу украинских бойцов.

Ранее российские войска предотвратили попытку ротной тактической группы Вооруженных сил Украины атаковать на Соледаро-Артемовском направлении.