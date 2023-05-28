В ДНР сообщили о работе системы ПВО над Мариуполем

В небе над Мариуполем сработала система противовоздушной обороны, в результате чего была сбита ракета Вооруженных сил Украины. Также система ПВО работала в небе над Волновахой, передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры Донецкой народной республики.

«Над Мариуполем отработала система ПВО, сбита ракета противника. Активно работает ПВО и над Волновахой», — сообщил представитель силовых структур ДНР.

19 мая представитель силовых структур Донецкой народной республики заявил, что в районе старого аэропорта на юго-западе Мариуполя произошли взрывы.

До этого в Telegram-канале белгородского губернатора Вячеслава Гладкова появилось сообщение, что мужчина был ранен в результате обстрела украинскими военными села Старый Хутор, находящегося в Белгородской области. Уточнялось, что под обстрел Вооруженных сил Украины попало поселение в Валуйском округе.