Россия передала Белоруссии новый комплект ЗРК

В Министерстве обороны Белоруссии заявили, что Российская Федерация передала республике очередной комплект зенитной ракетной системы С-400. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В пресс-службе белорусского министерства подчеркнули, что очередной комплект ЗРК С-400 уже прибыл на территорию страны. В ближайшее время планируется передать его на боевое дежурство, а зенитчики Белоруссии уже прошли полный курс подготовки для работы с системой на полигонах Российской Федерации.

Там подчеркнули, что в республике продолжается реализация мер по наращиванию боевого потенциала региональной группировки войск, в том числе оснащение соединений и воинских частей вооруженных сил новыми современными образцами вооружения.

Ранее 25 мая министры обороны РФ и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин в ходе встречи в Минске подписали документы, определяющие порядок содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории.

Шойгу указал, что осуществляемые Россией и Белоруссией меры «соответствуют всем действующим международно-правовым обязательствам».