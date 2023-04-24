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МО РФ сообщило о ликвидации 70 бойцов ВСУ и склада боеприпасов на Купянском направлении

Министерство обороны России сообщает, что российские авиация и артиллеристы уничтожили на Купянском направлении более 70 бойцов и склад боеприпасов 92-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

Также были ликвидированы боевая бронированная машина и три пикапа.

Столкновения произошли в районах населенных пунктов Стельмаховка ЛНР, Синьковка, Артемовка, Ивановка и Фиголевка Харьковской области.

Кроме того, в Новоселовском в ЛНР и Синьковке под Харьковом были пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что войска РФ в течение суток на Купянском направлении пресекли действия четырех диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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Операция на Украине
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