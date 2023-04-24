ФСБ сообщила о задержании сотрудника ЧОП за призывы воевать на стороне Украины

Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании сотрудника частного охранного предприятия (ЧОП) за намерение участвовать в боевых действиях на стороне Украины и призывы к коллегам сделать то же. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Москве и Московской области.

Отмечается, что мужчина рассматривал вступление в ряды Вооруженных сил Украины ради материального обеспечения.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий гражданин был задержан и дал признательные показания», — говорится в сообщении УФСБ.

С учетом того, что действия россиянина были направлены против безопасности Российской Федерации, ему было объявлено официальное предостережение о недопустимости таких действий.

В ФСБ напомнили, что за участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях, а также призывы участвовать в них грозит тюремное заключение на срок от 7 до 18 лет.

Ранее сообщалось, что плененного в Мариуполе морпеха ВСУ осудили на 3,5 года за участие в «Правом секторе» (организация запрещена в России).