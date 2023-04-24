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Военный эксперт Кошкин: Запад ожидает перемирия между Украиной и Россией

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Vadim Ghirda/AP

Запад готовится к тому, что военный конфликт на Украине закончится подписанием мирного договора между Киевом и Москвой. Такое мнение высказал военный эксперт Андрей Кошкин в беседе с «Общественной службой новостей». Ранее об этом заявил немецкий журналист Пол Ронцхаймер в своем материале для Bild.

«В западной аналитике есть некий вектор, весьма активно развивающийся в направлении перемирия — оно должно сменить силовую парадигму, которой пытаются решить конфликт на Украине США и их союзники», — считает эксперт.

По его мнению, сейчас на Западе пытаются прийти к пониманию того, что из данной ситуации возможен только такой выход. Он выразил уверенность, что российская сторона сначала предложит свои условия, после чего стороны сядут за стол переговоров.

«Я могу наверняка сказать, что мы сначала предложим свои условия и только после этого будем садиться за стол переговоров. Их же навязанные формулы, как, например, Зеленского о том, чтобы вывести все, или другие варианты, которых появилось немерено, — например, идея Илона Маска или 12 пунктов, предложенные Китаем», — сказал Кошкин.

По его мнению, ситуация завершится не так, как ее хотят видеть за рубежом.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил объявить перемирие на Украине без права перегруппировки войск. Он подчеркнул, что главным вопросом решения конфликта являются переговоры без предварительных условий.

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