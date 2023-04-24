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Украинский генерал Мельник опроверг сообщения о планах по массовой мобилизации в стране

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Kai Pfaffenbach/Reuters

Командующий украинскими войсками в Харьковской области генерал Сергей Мельник высказал мнение, что Вооруженным силам Украины никогда не будет хватать людей и техники, однако массовую мобилизацию власти объявлять не планируют. Об этом он сказал в интервью испанской газете Pais.

По его словам, профессиональные военные погибли, ранены или восстанавливаются, поэтому приходятся нанимать людей без военного опыта и обучать их.

Издание отмечает, что Мельник признает необходимость ВСУ в большом количестве живой силы и боеприпасов для артиллерии и танков.

При этом генерал опроверг информацию о том, что помимо действующего добровольного призыва на Украине может быть объявлена обязательная массовая мобилизация. По данным Pais, Мельник уверен в том, что у ВСУ достаточно оружия для весеннего наступления, однако, было бы лучше, если бы союзники направили больше современного вооружения.

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отреагировал на сообщения о вручении повесток в армию в электронном виде через приложение предоставления государственных услуг «Дия» и заявил, что такой услуги нет ни в планах, ни в разработке.

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